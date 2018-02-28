Beşiktaş'ı boş geçmiyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ı boş geçmiyor

    Beşiktaş'ı boş geçmiyor

    Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek kötü gidişatına son veren 'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

    Bordo- mavili takımın 18 golle en skorer ismi olan Burak, 24. haftada Trabzon'da oynanacak Beşiktaş derbisinde sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine görev yapması beklenen Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın siyah- beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkati çekiyor. 'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran 32 yaşındaki forvet, Teleset Mobilya Akhisarspor ve formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Bordomavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisar'ın evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

    ÇİZGİDEN DİREĞE...
    2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü. Rodallega, bu sezon da ligin ilk yarısında 'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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