Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek kötü gidişatına son veren Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
ÇİZGİDEN DİREĞE...
2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü. Rodallega, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:28
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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