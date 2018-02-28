Avrupa umudu sürecek – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Avrupa umudu sürecek

    Avrupa umudu sürecek
    'de 6 maçlık galibiyet hasretine Alanyaspor'u 2-1 yenerek son verip moral bulan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından karşısında kritik bir sınav verecek. Fırtına kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmış olacak.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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