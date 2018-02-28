Ağabeylerini solladı
Yusuf Yazıcı 7.5 milyon euro ile takımın en pahalı ismi. Abdülkadir de 6 milyon euro ile ikinci sırada
DEĞERİNİ KORUYANLAR
Bu sezon 18 golle en takımın skorer ismi olan Burak Yılmaz 3 milyon 500 bin euro (16 milyon 309 bin TL) olan değerini korudu. Onazi'nin piyasa değeri de 4 milyon euro'da (18 milyon 657 bin TL) kaldı. 1 milyon 500 bin euro ile (6 milyon 989 TL) Pereira ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mustafa Akbaş da 800 bin euro (3 milyon 727 bin TL) olan değerini koruyan isimler arasında yer aldı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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