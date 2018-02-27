Trabzonspor için kritik hafta
Spor Toto Süper Lig'de dengelerin değiştiği günlerde Trabzonspor, 5 Mart Pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak.
KALAN 11 HAFTA HER ŞEYE GEBE
Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile 6. sırada bulunan Trabzonspor, 23. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek deplasmanda kazanan tek takım oldu. Uzun süren galibiyet hasretine son vererek moral bulan Karadeniz ekibi, Beşiktaş müsabakasıyla yeni bir sayfa daha açmak istiyor. Lider Galatasaray ve takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11 olan Trabzonspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkı 8 olurken bir üstündeki Kayserispor ile ise arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük bir moral bulacak ve kalan haftalara öz güveni yüksek bir takım pozisyonunda girecek. Zirvede bulunan takımların ise birbirleriyle yapacakları maçlarda Trabzonspor, geride kalan maçların aksine fırsat haftalarını değerlendirebilirse yeni bir heyecan yakalamış olacak.
ÇALIMBAY'IN ZOR HAFTASI
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın cezalı olması ise bütün planları bozmuş durumda. Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümlerinde sinirlerine hakim olamayarak cezalı duruma düşen golcü oyuncunun yokluğu canları sıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın en önemli gol umudu olan Burak Yılmaz'ın zorlu müsabakada forma giyemeyecek olması deneyimli çalıştırıcıyı zorlarken, hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda alternatif oyun planları üzerinde duracak. Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendiren Beşiktaş karşısında Burak Yılmaz'ın yokluğunda dezavantajlı konuma düşen bordo-mavili takımda N'Doye ve Rodallega'nın performansları da teknik heyeti tatmin edici düzeyde değil.
ÇALIMBAY İLK ANTRENMANI KAPADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik Beşiktaş maçı öncesi takımın yapacağı ilk antrenmanı basın mensuplarına kapattı. Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası takımına 2 gün izin veren ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak olan bordo-mavililerde, Çalımbay antrenmanı basına kapattı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:03
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
yavuz vay hoca vay senin yalanın batsın kendini kandır bakalım sezon sonu dördüncü dahi zor oluruz.
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Arda Turan kahroldu!
Toplam 1
Yorum
bosch adam Arda oynasaydı G.Birliği 3 puanı alırdı. Dua etsin kendisi oynamadı.
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
muhittin Beşiktaş Rizesporla oynasaydı Rize böyle ezilmezdi....
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