Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü gidişatına son veren Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.
Bordo-mavili takımın 18 golle en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, 24. haftada Trabzon'da oynanacak Beşiktaş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine görev yapması beklenen Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkati çekiyor.
Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Teleset Akhisar Belediyespor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.
2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.
Rodallega, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.
BU SEZON 12 GOLÜ VAR
Hugo Rodallega'nın, bu sezon ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 gol olmak üzere 12 golü bulunuyor.
Bordo-mavili futbolcu, ligde 16 maçta 368 dakika sahada kalarak fazla forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer aldı.
ÇUBUKÇU: "TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçtiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Çubukçu, "Takımımıza güveniyoruz. Burak gibi bir oyuncunun olmayışı önemli ama Rodallega olsun, N'Doye olsun, hangi futbolcu olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kaliteli bir takımız. Sonuçta 11 kaliteli oyuncumuz sahada olacak." diye konuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:02
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Trezaguet Cimbom'a
Toplam 13
Yorum
rodrigez yıllık 1 m euro para alıo sıkıntısız bi o örnek feguli 3750 alıo 4 yılda 15 m euro yapar20 ye satsan zatan 5 i paoka gitçek arti yerine adam alman lazım alsan da 1 milyona bulamazsın
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Gençlik darbesi
Toplam 1
Yorum
başak rakiplerin birbiriyle maç yapmış gs farklı kazanmış başakşehir bu maçı kendi sahanda kazanmalıydı böyle giderse şampiyonluk yine olmaz
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 20
Yorum
UZMAN DR Q7 CEZA ALANINDA PENALTI ALMAK İÇİN ATTI KENDİNİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET VE SEYİRCİYİ KIŞKIRTMAKTAN SARI, VELBUENAYA YAPTIGI DİREKT KIRMIZ
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