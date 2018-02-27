Okay ışıl ışıl – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Okay ışıl ışıl

    Okay ışıl ışıl

    23 yaşındaki ön libero, ligde forvetler , ve ’le birlikte en fazla hava topu kazanan oyuncu

    FIRTINA'nın ön liberosu Okay Yokuşlu, performanısını her geçen gün artırıyor. Özellikle de ikili mücadeleler ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, forvetler , ve 'le en fazla hava topu kazanan isim olmayı başardı. Okay, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, takımın bundan sonraki süreçte daha iyi olması için kendi adına elinden geleni yapacağını söyledi. Genç futbolcu, "Tabii ki geliştirmem gereken çok yönüm var. Bunun için de yapmam gerekenlerin farkındayım" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay ışıl ışıl haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN