Okay ışıl ışıl

FIRTINA'nın ön liberosu Okay Yokuşlu, performanısını her geçen gün artırıyor. Özellikle de ikili mücadeleler ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, forvetler Fernandao Jahovic ve Boutaib 'le en fazla hava topu kazanan isim olmayı başardı. Okay, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, takımın bundan sonraki süreçte daha iyi olması için kendi adına elinden geleni yapacağını söyledi. Genç futbolcu, "Tabii ki geliştirmem gereken çok yönüm var. Bunun için de yapmam gerekenlerin farkındayım" diye konuştu.