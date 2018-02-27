Kayıp yıldız Castillo – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Kayıp yıldız

    Kayıp yıldız Castillo
    'da Fabian üzüntüsü yaşanıyor. Bordo- mavililerin 25 yaşındaki sol kanadı, son antrenmanda sakatlık yaşamış ve Alanya deplasmanına götürülmemişti. Sürekli sakatlık problemi yaşayan, oynadığı zaman da verimli olamayan Kolombiyalı, geride kalan haftalarda 4'ü kupa olmak üzere 13 maçta 618 dakika forma şansı buldu ve 4 asist yaptı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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