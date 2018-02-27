İkisi bir arada – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    İkisi bir arada

    İkisi bir arada

    , derbisinde Burak’ın yokluğunda Dame N’Doye ve Rodallega’yı birlikte oynatmayı planlıyor

    Kart cezalısı olduğu için derbisinde oynamayacak Burak'ın yokluğunda , iki forvet Rodallega ile N'Doye'u birlikte oynatmayı deneyecek. İdmanlarda bu sistem üzerinde çalışmayı planlayan tecrübeli teknik adamın, N'Doye'u sol kanada çekerek maçındaki oyun sistemine de dönebileceği öğrenildi. Bu arada bordo-mavili takımda mide spazmı geçirdiği için Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Hubocan'ın da büyük oranda iyileştiği ve Beşiktaş derbisine kadar hazır hale geleceği öğrenildi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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