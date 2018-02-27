Beşiktaş derbisi 40 TL – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    derbisi 40

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisi 40 <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>
    'un 'in 24'üncü haftasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 , Kategori 5 (Doğu 3) 60 , Kategori 4 (Doğu 2) 70 , Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, Silver 250 TL, Gold 300 TL, Platinium A-C Blok 400 TL, Platinium B Blok 425 TL.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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