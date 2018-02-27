Altyapı madeni

ALTYAPIDAN A takıma yükselen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, aldıkları süre bakımından istikrar yakalarken attığı gollerle de önemli katkı yaptı. Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf 23. haftası geride kalan ligde 3, 18 yaşındaki Abdülkadir de 2 gol kaydetti. Yusuf, G.Saray (2-1), Osmanlıspor (4-3) ve Bursaspor (1-0) maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

4 GALİBİYET VE 1 YENİLGİ

Abd ülkad ir de 6-1 kaybedilen Akhisar maçında bordo-mavili takım ile ligdeki ilk golünü kaydetti. Genç oyuncu geçen hafta da Alanya sınavında fileleri sarstı. İki futbolcunun gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alındı. Ligde 36 golü bulunan bordo-mavili takımının 12 puanına, gençler katkı sağladı.



ÇALIMBAY'IN VAZGEÇİLMEZİ

GENÇ yetenek Abdülkadir Ömür bu sezon büyük çıkış yaptı. Bordo-mavili futbolcu, ligin son 9 haftasında 90'ar dakika sahada kalarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. 2015-16 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 40 dakika, 2016-2017 sezonunda ise ligde 2 maçta 14, kupada ise 3 maçta 175 dakika olmak üzere 5 resmi maçta 189 dakika oynayan genç oyuncu, bu sezon 23 maçta bin 505 dakika sahada kalarak formaya iyice ısındı.