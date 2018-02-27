11 yılda 20 kat arttı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    11 yılda 20 kat arttı

    11 yılda 20 kat arttı
    Anadolu'dan çıkıp Türk futbolunda tarih yazan , son 11 yılda mali ve sportif açıdan yatırımlarının karşılığını alamadı. Bir an önce hedefe ulaşma isteği nedeniyle 2007'de 38 milyon TL olan boç 777 milyona kadar yükseltti.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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