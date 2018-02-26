Yerli ve Milli ruh
Trabzonspor’da yerli oyuncular 23 maçın 17’sinde gol attı ve 36 puanın 33’üne etki etti. Bu periyotta bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet yaşadı
BURAK'TAN TAM 18 GOL
FIRTINA'nın en skorer oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. 32 yaşındaki forvetin ardından diğer milli ve yerli isimler Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3'er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı. Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Onazi de 1'er olmak olmak üzere 11 gol kaydetti.
33 PUANA YERLİ KATKISI
KARADENİZ ekibinde yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli futbolcuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.
Katkıları daha çok (Mini yorum: Olcay Çakır)
Kazanırken ya da kaybederken doğruları yakalayıp o doğrularda da ısrar etmek lazım. Ön taraf organizasyonlarında cesaret gerektiren başlangıçların ya da hamlelerin önünü kesen unsur şu an için defansif problemler. Bu problemlerin de ana kaynağı oyuncu kalitesi. Yusuf Yazıcı-Sosa-Abdülkadir Ömür'ün aslında sezon başı antrenmanlarıyla "birlikteliğe" alıştırılmaları gerekiyordu. O artık geçti. Şimdi yavaş yavaş ona dönülüyor. Goller ve gole katkılar ağırlıklı olarak yerli oyunculardan geliyor. Yerlilerin veriminin daha iyi olduğu, daha çok katkı yaptıkları çok net ortaya çıkmış durumda. İyi analiz edilmeli bu durum
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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