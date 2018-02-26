Uzun bir süre sonra yeni isim – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Uzun bir süre sonra yeni isim

    Uzun bir süre sonra yeni isim
    BURAK'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde 7 maç sonra ilk kez Burak dışında başka bir isim golle tanışmış oldu. Alanya'ya gol atan Abdülkadir'den önce Yusuf Yazıcı, ligin 16. haftasında bordo-mavililerin Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atmıştı. Söz konusu maçın ardından maçına kadar 32 yaşındaki forvet dışında fileleri havalandıran başka bir isim olmamıştı
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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