Trabzonspor’da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 34
Yorum
mehmet gecen yıl advocat vardı da ne oldu? en kariyerli hocalardan biriydi. asıl sorun iflas etmiş olan yönetimdir. sakat yada vasat oyuncu doldu .
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 2
Yorum
FANATİK BJK EZE EZE YENDİ
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 13
Yorum
POLAT İlk yarı hakemle kazandılar zaten illa her maç lehlerine bir hakem hatası oluyor nedense. Bizim nizami gole ofsayt, onların ofsayta gol der
Trabzonspor’da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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