Trabzonspor’da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’da maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor’da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

    ’un Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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