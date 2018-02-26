N’doye ve Yusuf’a özel tebrik

Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren ve karşılaşmanın gidişatına olumlu etki yapanvesoyunma odasında takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Teknik direktör'ın da iki oyuncuya sarılarak, "Gerçekten çok güzel işlere imza attınız ve kalitenizi ortaya koydunuz." diyerek tebrik ettiği öğrenildi. Bu arada sosyal medya üzerinden yorum yapan taraftarlar da "Rıza hoca iyi bir değişiklik yaptı.", "" gibi ifadeler kullandılar.