N’doye ve Yusuf’a özel tebrik – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    N’doye ve Yusuf’a özel tebrik

    N’doye ve Yusuf’a özel tebrik

    Sonradan giren ve maçı çeviren iki ismi , soyunda odasında kutladı

    AYTEMİZ Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren ve karşılaşmanın gidişatına olumlu etki yapan Yusuf Yazıcı ve Dame N'Doye soyunma odasında takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da iki oyuncuya sarılarak, "Gerçekten çok güzel işlere imza attınız ve kalitenizi ortaya koydunuz. Bu tür maçlarında kader adamları olur ve onlarda sizdiniz" diyerek tebrik ettiği öğrenildi. Bu arada sosyal medya üzerinden yorum yapan taraftarlar da "Rıza hoca iyi bir değişiklik yaptı. Yusuf ve N'Doye kararı ile maçı tersine çevirdi", "N'Doye maçın kahramanı" gibi ifadeler kullandılar.
    Yunus Emre SEL
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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