Kazanmayı hatırladı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kazanmayı hatırladı

    Kazanmayı hatırladı

    Son 6 maçını kazanamayan ’da Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile yüzler güldü. , alınan 3 puan nedeniyle oyuncularını tebrik etti

    'da son altı maçta alınan beş galibiyet ve bir mağlubiyet sonrası gelen Aytemiz Alanyaspor galibiyeti moralleri yerine getirdi. Teknik direktör da bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Son haftalardaki kayıplarla zor günler yaşayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, talebelerini oynanan futbol ve alınan galibiyet nedeniyle kutlarken, kaçan gollere üzüldüğünü de özellikle dile getirdi.

    SIRA BEŞİKTAŞ'TA
    Deneyimli teknik adam, "Tek düşüncemiz galibiyetti. Özellikle sonradan giren arkadaşlarımızın takıma çok faydası oldu. Mutluyuz. Artık Beşiktaş derbisini düşüneceğiz" diye konuştu. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da Alanyaspor karşısında aldıkları galibiyetin en azından yüzlerde bir tebessüm oluşturması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Çubukçu, Beşiktaş maçına kadar takımın eksiklerini gidereceğini ve çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getirdi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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