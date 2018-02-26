Kazanmayı hatırladı
Son 6 maçını kazanamayan Trabzonspor’da Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile yüzler güldü. Rıza Çalımbay, alınan 3 puan nedeniyle oyuncularını tebrik etti
SIRA BEŞİKTAŞ'TA
Deneyimli teknik adam, "Tek düşüncemiz galibiyetti. Özellikle sonradan giren arkadaşlarımızın takıma çok faydası oldu. Mutluyuz. Artık Beşiktaş derbisini düşüneceğiz" diye konuştu. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da Alanyaspor karşısında aldıkları galibiyetin en azından yüzlerde bir tebessüm oluşturması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Çubukçu, Beşiktaş maçına kadar takımın eksiklerini gidereceğini ve çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getirdi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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