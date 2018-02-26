Burak pişmanlığı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Burak pişmanlığı

    Burak pişmanlığı

    Teknik direktör Çalımbay, ’ın Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşmesiyle ilgili, “Oyundan alacaktık ama kart göreceğini planlayamadık” dedi

    Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen , büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör 'dan da özür dileyen 32 yaşındaki forvet, bu süreçte tamamen sakatlığının tedavisiyle ilgilenecek. Bu arada Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında Burak'ı oyundan almayı planladıklarını ancak bunu gerçekleştirmediklerini belirterek, "Burak ile konuştum ve onu oyundan almak istediğimi söyledim. Ancak kendisi sakin olduğunu ve devam etmek istediğini söyledi. Kart görebileceğini tahmin edemedik. Ama bir taraftan da kartları sıfırlandı diye bakabiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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