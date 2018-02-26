Ayağa kalktık
Abdülkadir Ömür: Yeni bir döneme girdik. Zor oldu ama galip geldik
FİZİĞİM ALLAH VERGİSİ
Fiziğinin eleştirilmesine değinen Abdülkadir Ömür, "Trabzonspor formasıyla 18 yaşında sahada olmak, gol atıp asist yapmak müthiş bir duygu. Ben taraftarlıktan geldim. Altyapıdan çıktım. Fiziğim gerçekten çok tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum ve sağ ayağımı geliştiririm" diye konuştu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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