Ayağa kalktık – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ayağa kalktık

    Ayağa kalktık

    Abdülkadir Ömür: Yeni bir döneme girdik. Zor oldu ama galip geldik

    'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçında galibiyet golünü atıp takımına 3 puan kazandırdı. 18 yaşındaki yıldız, "Medipol Başakşehir yenigisinden sonra ayağa kalkmamız gerekiyordu. Takımdaki abilerimiz her şeyin bu maça bağlı olduğunu ve kazandıktan sonra güzel bir periyoda gireceğimizi söylediler. Bizim için zor karşılaşmaydı. Rakibimiz küme potasındaydı. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu ve sonunda başardık" ifadesini kullandı.

    FİZİĞİM ALLAH VERGİSİ
    Fiziğinin eleştirilmesine değinen Abdülkadir Ömür, " formasıyla 18 yaşında sahada olmak, gol atıp asist yapmak müthiş bir duygu. Ben taraftarlıktan geldim. Altyapıdan çıktım. Fiziğim gerçekten çok tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum ve sağ ayağımı geliştiririm" diye konuştu.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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