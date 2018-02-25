Uğur demirok: Hata benim – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Uğur demirok: benim

    Uğur demirok: Hata benim
    Trabzon'un yediği golde verdiği pas kısa düşen Uğur Demirok, "Onur'luk bir pozisyon yok tamamen benim hatam. Yapmamam gereken bir hataydı. içerisinde bunlar var. Bugünün tesellisi maç çevirmeyi bildik" dedi. Maç sonundaki gerginlik içinse, "Saçma sapan konuşmalar yapıp bizi tahrik etmeye başladılar. Anlıyoruz onların da son hamleleri'' diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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