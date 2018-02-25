Taraftar coşturdu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Taraftar coşturdu

    Taraftar coşturdu
    Trabzonspor'un ile deplasmanda oynadığı maçta tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Bordo-mavili taraftarlar ise kendilerine ayrılan misafir takım tribünün önemli bir bölümünü doldurdu. Trabzonsporlular ikinci yarıda gelen galibiyetle büyük sevinç yaşadılar.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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