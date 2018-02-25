Novak, Kamil’den formayı geri aldı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Novak, Kamil’den formayı geri aldı

    Novak, Kamil’den formayı geri aldı
    Fırtına'da son 4 karşılaşmada forma giyen ve performansı ile beğeni toplayan Kamil , Aytemiz Alanyaspor maçında kulübeye döndü. , savunmanın solunda yeniden Filip Novak'a görev verdi. Sağ bekte ise Joao Pereira görev yaptı. Novak sol bekte ilk yarıda vasat kalırken, ikinci devre daha çalışkan bir görüntü çizdi. Pereira da sağ bekte ileri geri çalışarak elinden geleni yaptı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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