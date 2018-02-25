N'doye'dan 2 asist – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    N'doye'dan 2 asist

    N'doye'dan 2 asist
    Karşılaşmanın kilit ismi Dame N'Doye oldu. Çalımbay'ın devrede oyuna aldığı Senegalli forvet, yaptığı asistler ve sergilediği futbolla 'un geri dönüşünde önemli rol oynadı. ve Abdülkadir'in attığı gollerin pasını veren N'Doye, driplingleri ile 'un savunma dengesini alt üst etti. N'Doye ligde 4 asiste ulaştı. Tecrübeli isim 3 de gol atmıştı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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