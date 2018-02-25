Hubocan şoku – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Hubocan şoku

    Hubocan şoku

    stoper mide spazmı geçirince kadrodan çıkarıldı. Yerine oynadı

    'dan maçtan önce Tomas Hubocan şoku yaşandı. oyuncu mide spazmı geçirirken, yapılan tedaviler sonuç vermeyince 21 kişilik kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Hubocan'ın yokluğunda savunmada ile Jan Durica ikilisi görev yaptı. Bu Trabzonspor'un bu sezon yaşadığı 11'inci sakatlık oldu. Bordomavili ekipte daha önce de (3 kez) başta olmak üzere Castillo (2 kez), kaleci Onur, (3 kez), Durica (2 kez), Kucka, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Uğur sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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