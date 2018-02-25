Fırtına’yı taraftarı yalnız bırakmadı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Fırtına’yı taraftarı yalnız bırakmadı

    Fırtına’yı taraftarı yalnız bırakmadı
    Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta misafir tribünün önemli kesimi doluydu. Ev sahibi taraftarları ise karşılaşmaya ilgi göstermedi. Statta boşluklar göze çarptı. Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonsporlu futbolcular maça Down sendromlu çocuklarla birlikte çıktı. İstiklal marşı okunurken çocuklar, formalarındaki Türk bayrağını öptü.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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