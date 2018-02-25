Çalımbay ilk 11’de 3 değişiklik yaptı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Çalımbay ilk 11’de 3 değişiklik yaptı

    Çalımbay ilk 11’de 3 değişiklik yaptı
    RIZA Çalımbay kadroda 3 değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçında ilk 11'de forma giyen Hubocan'ın yerine Uğur Demirok'a, Kamil Ahmet'in yerine Filip Novak'a şans veren bordo-mavili çalıştırıcı, kulübeye çektiği Yusuf Yazıcı'nın yerine ise orta sahanın solunda 'ı görevlendirdi. Ancak Olcay ilk yarıda çok etkisiz bir futbol sergileyince devrede yerini Dame N'Doye'a bıraktı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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