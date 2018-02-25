Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdiklerini söyledi. Son 6 haftada 3 puana ulaşamadıklarını ve bu durumun takımın üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden Çalımbay, "Aslında ligin ikinci yarısına kötü başlamadık. Sadece berabere kalıyorduk onu da çok abartıyorlardı. Ama biz puan gözüyle bakıyorduk. Alanya'da kazandık ve bizim için büyük moral oldu" diye konuştu.

GÜVENLERİ YERİNE GELDİ

İlk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarı tamamen bize döndü maç. Son pasları biraz daha iyi yapabilseydik daha farklı olurdu. Oyuncularımın artık kendine güveni geldi, ne varsa verecekler bundan sonra" diye konuştu.

BURAK BİR ŞEY YAPMADI

Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Rakip son iki yılın şampiyonu, mükemmel bir kadroya sahip. Kolay değil ama ben takımıma güveniyorum" ifadesine kullanan Çalımbay, Burak'ın cezalı duruma düşmesiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "İki takımın da puana ihtiyacı vardı. Gerginlik normal... Burak'ın kart görmesini istemezdim. Bir şey yapmadı. Hakem arkadaş öyle gördü. Üzgünüz ama yapacak da bir şey yok."

BURAK'TAN KAÇMAZ

FIRTINA, Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılırken Burak da attığı golle galibiyetin mimarı oldu. Kasığındaki ağrılar nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz olan yıldız oyuncu, Çalımbay ile yaptığı görüşmede, "Bu kritik maçta arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum" dedi. 11'de sahaya çıkan Burak, 67'de beraberliği sağlayan golü attı. Savunmadan dönen topa kötü vuran Burak, ikinci vuruşunda ağları buldu.