Yine sakatlandı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yine sakatlandı

    Yine sakatlandı
    Uzun bir sakatlık sürecinden çıktıktan sonra geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında kısa bir süre görev alan 'nun, son idmanda sakatlandığı ve kemik ödemi meydana geldiği ifade edildi. Alanya'ya götürülmeyen 'nun ne zaman sahalara döneceğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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