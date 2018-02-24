Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Alanyaspor maçında sarı kart gördü ve Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'un gol yükünü sırtlayan Burak Yılmaz, Trabzon'da Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
-
Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
-
Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
-
Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.