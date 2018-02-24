Trabzon’da 4 eksik var – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da 4 eksik var

    Trabzon’da 4 eksik var
    Fırtına, bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için dün Alanya'ya gitti. 'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo- mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede, sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban, Mustafa ve Abdürrahim yer almadı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon’da 4 eksik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN