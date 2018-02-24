Trabzon’da 4 eksik var
Fırtına, bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için dün Alanya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo- mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede, sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban, Mustafa ve Abdürrahim yer almadı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
Trabzon’da 4 eksik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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