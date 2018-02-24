Nefesler tutuldu
Karadeniz ekibinde gözler ligin 23. haftasında bugün deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına çevrilmiş durumda. İlk maçta Trabzon'da oynadığı karşılaşmada rakibine 3-0'dan 4-3 kaybeden bordo-mavililer, konuk olacağı Alanya'yı evinde yenerek taraftarına kendini affettirmek istiyor.
Son galibiyet Bursaspor'a
Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini bugün alarak 6 maçlık zafer hasretini bitirmek istiyor. Son galibiyetini Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u Yusuf'un golü ile 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından 3 puanı hanesine yazdıramadı.
Son galibiyet Bursaspor'a
Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini bugün alarak 6 maçlık zafer hasretini bitirmek istiyor. Son galibiyetini Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u Yusuf'un golü ile 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından 3 puanı hanesine yazdıramadı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
-
Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
Nefesler tutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.