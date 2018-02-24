Nefesler tutuldu – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Nefesler tutuldu

    Nefesler tutuldu
    Karadeniz ekibinde gözler ligin 23. haftasında bugün deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına çevrilmiş durumda. İlk maçta Trabzon'da oynadığı karşılaşmada rakibine 3-0'dan 4-3 kaybeden bordo-mavililer, konuk olacağı Alanya'yı evinde yenerek taraftarına kendini affettirmek istiyor.

    Son galibiyet Bursaspor'a
    Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini bugün alarak 6 maçlık zafer hasretini bitirmek istiyor. Son galibiyetini 'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u Yusuf'un golü ile 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından 3 puanı hanesine yazdıramadı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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