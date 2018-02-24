Kucka göreve – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kucka göreve

    Kucka göreve
    ekibinde Alanya maçı öncesi Esteban ile 'ın sakatlıkları devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın, bugünkü karşılaşmada son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor.

    54 yaşındaki teknik adamın sadece orta sahada değişiklik yaparak Onazi'nin yerine Kucka'ya görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda salonda çalışan ve takımla çalışmalara katılamayan 'ın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Burak oynamak istediğini dile getirdi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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