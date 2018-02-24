Kucka göreve
Karadeniz ekibinde Alanya maçı öncesi Esteban ile Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın, bugünkü karşılaşmada son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor.
54 yaşındaki teknik adamın sadece orta sahada değişiklik yaparak Onazi'nin yerine Kucka'ya görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda salonda çalışan ve takımla çalışmalara katılamayan Burak Yılmaz'ın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Burak oynamak istediğini dile getirdi.
54 yaşındaki teknik adamın sadece orta sahada değişiklik yaparak Onazi'nin yerine Kucka'ya görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda salonda çalışan ve takımla çalışmalara katılamayan Burak Yılmaz'ın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Burak oynamak istediğini dile getirdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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