Galibiyeti yok
Alanyaspor ile Trabzonspor, bugün ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceden oynanan 3 maçta Fırtına galip gelemedi. Alanyaspor 2 karşılaşmayı kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibi, 2016- 2017'de deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı.
2017 yılının son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapatan bordo-mavililer, yeni yılda istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.
BAŞKAN MUHARREM USTA FUTBOLCULARLA BULUŞTU
Başkan Muharrem Usta, Alanyaspor maçı öncesi Trabzon'da futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi. Başkan Usta'nın, Alanyaspor karşılaşmasını kazanma adına tüm futbolcuların elinden geleni yapması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Başkanın futbolcularla yaptığı görüşme sonrası kaptanlarla da bir araya gelerek, takımın içinde bulunduğu konumun daha iyi olması için ellerini taşın altına koymasını istediği ve artık Trabzonspor'un yeni bir çıkış serisi yakalaması gerektiğine vurgu yaptığı da öğrenildi.
2017 yılının son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapatan bordo-mavililer, yeni yılda istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.
BAŞKAN MUHARREM USTA FUTBOLCULARLA BULUŞTU
Başkan Muharrem Usta, Alanyaspor maçı öncesi Trabzon'da futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi. Başkan Usta'nın, Alanyaspor karşılaşmasını kazanma adına tüm futbolcuların elinden geleni yapması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Başkanın futbolcularla yaptığı görüşme sonrası kaptanlarla da bir araya gelerek, takımın içinde bulunduğu konumun daha iyi olması için ellerini taşın altına koymasını istediği ve artık Trabzonspor'un yeni bir çıkış serisi yakalaması gerektiğine vurgu yaptığı da öğrenildi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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