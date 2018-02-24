Dışarıda yenilmiyor – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Dışarıda yenilmiyor

    Dışarıda yenilmiyor
    'de son dönemde istediği skorları elde edemeyen Trabzonspor buna rağmen deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu, 7 haftadır dış sahada boynu bükülmeyen Fenerbahçe'den sonra en iyi ikinci seri. ekibi, Alanya deplasmanından galibiyetle dönerek bu seriyi sürdürmek istiyor.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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