Aytemiz Alanyaspor 1-2 Trabzonspor | Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Emre Akbaba'nın 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



İkinci deverede Trabzonspor, 68. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor, beraberlik için ihtiyacı olan pozisyonları buldu ancak kaleci Onur Kıvrak gol izni vermedi.



6 HAFTA SONRA

Trabzonspor ligde 6 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Bordo Mavililer, puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.



KARAMAN İSTİFA

Alanyaspor taraftarlar 2-1 geriye düştükleri golün ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.



MAÇ SONU ARBEDE

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçında son düdükle birlikte Gassama ile Burak Yılmaz arasında tartışma çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Uğur Demirok'un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0

13. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

16. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında Douglas'ın kafa vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.

45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir'in pasında Kucka'nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

65. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde N'Doye kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top kalecide kaldı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazından Yusuf'un ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topa Burak Yılmaz vurdu. Kaleciden önce N'Doye kafayla yeniden Burak Yılmaz'a indirdi. Bu oyuncu topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre'nin sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada Pereira'nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada ceza yayının hemen gerisinden N'Doye'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

77. dakikada sol kanattan N'Doye'un pasında topla buluşan Abdülkadir'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

82. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Onur topu güçlükle kontrol etti.



