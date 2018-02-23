Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Çalımbay’dan öğrencilerine: Hepiniz Trabzonspor’un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sonuna kadar savaşmalı
BURASI TRABZONSPOR BEYLER!
Talebelerinden çok daha iyi mücadele etmelerini, asla pes etmemelerini isteyen 54 yaşındaki hoca, şöyle devam etti: "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sonuna kadar savaşmalı. Sahada sorumluluk almayan, boşvermiş futbolcu görmek istemiyorum. Bu forma çok kıymetlidir ve bunun değerini bilin. Burası Trabzonspor beyler, bunun farkına varın. Kazamama serisi kesinlikle son bulmalı. Bir galibiyet öz güvenimizi de yükseltecektir. Üç puan bizim olmalı."
MUHARREM USTA'DAN MORAL ZiYARETi
Fırtına yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa katılmadı. Bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, Çalımbay forvet hattında Burak'ın yokluğunda N'Doye'u denedi. Bu arada çalışmayı Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Çalımbay ile de bir süre görüşen Başkan Usta, Antalyaspor maçının önemine vurgu yaptı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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