Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi

    Çalımbay’dan öğrencilerine: Hepiniz ’un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sonuna kadar savaşmalı

    Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybederken 33 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. 2018'de henüz galibiyet siftahı yapamayan Trabzonspor'da tüm hesaplar Alanyaspor'u yenerek bu şanssızlığı bitirmek ve yeniden yükselişe geçmek. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yönetim, yarınki karşılaşma öncesi takımda olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Takımla toplantı yapan Çalımbay'ın "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor müsabakasıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Alanyaspor maçında kazanma iştahı yüksek bir Trabzonspor sahada olacak. Ardından Beşiktaş'ı da yenersek kendimizi bambaşka bir zeminde bulacağız. Alanyaspor müsabakasını mutlaka galip bitirmeliyiz" ifadesini kullandı.

    BURASI TRABZONSPOR BEYLER!
    Talebelerinden çok daha iyi mücadele etmelerini, asla pes etmemelerini isteyen 54 yaşındaki hoca, şöyle devam etti: "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sonuna kadar savaşmalı. Sahada sorumluluk almayan, boşvermiş futbolcu görmek istemiyorum. Bu forma çok kıymetlidir ve bunun değerini bilin. Burası Trabzonspor beyler, bunun farkına varın. Kazamama serisi kesinlikle son bulmalı. Bir galibiyet öz güvenimizi de yükseltecektir. Üç puan bizim olmalı."

    MUHARREM USTA'DAN MORAL ZiYARETi
    Fırtına yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına 'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa katılmadı. Bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, Çalımbay forvet hattında Burak'ın yokluğunda N'Doye'u denedi. Bu arada çalışmayı Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Çalımbay ile de bir süre görüşen Başkan Usta, Antalyaspor maçının önemine vurgu yaptı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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