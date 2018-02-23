Trabzonspor kafilesi Alanya'ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti.
Kafilede, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, kaleci Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:50
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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