Trabzonspor kafilesi Alanya'ya gitti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    kafilesi Alanya'ya gitti

    Trabzonspor kafilesi Alanya'ya gitti

    , 'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya gitti.

    'nde teknik direktör yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

    Kafilede, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, kaleci Esteban Alvarado, ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:50
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