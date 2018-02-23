Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    , 'a konuk olacak

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'a konuk olacak

    ?, 'de yarın deplasmanda Aytemiz 'a konuk olacak.

    Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor.

    2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.

    - Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu
    Aytemiz ile , yarın yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

    Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

    Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:24
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