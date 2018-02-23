Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
?Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor.
2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.
- Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:24
-
Hayırlı cumalar
Toplam 2
Yorum
amin inşAllah inşAllah hayırlısıyla süperlig şampiyonu bu sezon gs olacak... amin
-
Hedef iyi seriyi devam ettirmek
Toplam 1
Yorum
ERAY 6 maçta 10 puan. 1,66 ort. İyi seri demeniz için en az 2 ort. gerekli, en az. Kötü seri bu, beraberlik serisi.
-
Eyvah! Yıldırım
Toplam 3
Yorum
rasım hayırlı cumalar arkadaşlar bırakın hakemi siz oyununuzu oynayın gerekiyosa hakemide yeneceksiniz mazeret yok hedef 3 puan ve alınacaktır o k
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.