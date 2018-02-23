Rövanş vakti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Rövanş vakti

    Rövanş vakti
    Fırtına'da tüm gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. İlk yarıda 'da rakibine 'dan 4-3 yenilen bordomavililer, konuk olacağı Alanya'yı evinde yenerek taraftarına kendini affettirmek istiyor.

    BİR SENE SONRA
    Fırtına ligde 52 hafta sonra ilk kez art arda 3 maç gol atmadı. Karadeniz ekibi, en son 2016- 2017'nin 2. haftasında Gaziantep'e 1-0,
    3. hafta Osmanlı'ya 2-0, ve 4. hafta Alanya'ya 3-0 yenilmiş ve gol bulamamıştı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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