Hedef iyi seriyi devam ettirmek – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
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    Hedef iyi seriyi devam ettirmek

    Hedef iyi seriyi devam ettirmek
    'de son dönemde istediği skorları elde edemeyen buna rağmen deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu, 7 maçtır dış sahada boynu bükülmeyen F.Bahçe'den sonra en iyi 2. seri. ekibi, Alanya deplasmanından galibiyetle dönerek bu seriyi sürdürmek istiyor.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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