Hakem Serkan Çınar düdük çalacak – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Hakem düdük çalacak

    Hakem Serkan Çınar düdük çalacak
    Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor'un yarın deplasmanda Alanya ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak. Fırtına bugüne kadar 1976 doğumlu hakem ile 8 maçta 4 galibiyet aldı, 4 kez de yenildi. Çınar, Fırtına'nın en son Göztepe'ye 3-2 kaybettiği karşılaşmada görev yapmıştı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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