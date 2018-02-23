Dengeler değişir – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Dengeler değişir

    Dengeler değişir

    : Alanyaspor’u yenerek yeniden yükselişe geçeceğiz

    Zirvenin 13 puan gerisine düşen Trabzonspor'da futbolcular özellikle Avrupa için umutlarını yitirmiyor. Önlerinde 12 maçlık bir periyot olduğunu hatırlatan , "Evet, son haftalardaki kayıplar bizleri çok üzdü. Ama henüz biten bir şey yok. Biz iyi bir ekibiz ve yeniden ayağa kalkabiliriz. Önümüzde Alanyaspor maçı çok önemli. Öncelikle tüm hesaplarımızı bu karşılaşmayı kazanmak üzerine yaptık. Kayıpsız geçmek zorundayız. Alanya karşısında alacağımız sonuç bize ışık tutacaktır" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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