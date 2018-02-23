Burak Yılmaz forma giymek istiyor
Forvet Burak Yılmaz, takımla antrenmanlara çıkamasa da özel olarak yaptığı çalışmalarla, Alanyaspor maçında forma giymek için yoğun çaba sarf ediyor
HAKEME iTiRAZ ETMEYiN, İŞİNİZE BAKIN
Rıza Çalımbay, futbolcularına hakemle ve oyun şekli ile ilgili de uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın, "Sizden sadece golü düşünmenizi istiyorum. Rakibinizle hiçbir şekilde diyaloğa girmeyin ve hakeme itiraz etmeyin. Takım olarak hareket edin ve topu kaptırmamaya çalışın. Kaptırdığınızda ise hemen telafi etmek için mücadele verin. Pas atarken arkadaşınızı görün" dediği dile getirildi.
Mini Yorum / Olcay ÇAKIR: Sorun psikolojik
TRABZONSPOR'un geçmiş dönemlerde de yaşadığı benzer krizlerde "kazanamayarak" psikolojik bir çöküş yaşadığına şahit olmuştuk. Alınacak üç puanın moralleri yükselttiği gibi alışkanlıkları da negatifden pozitife çevireceği aşikar durumdur. Bu hafta alınacak bir galibiyet "ah geçen haftalarda şu puanları kaçırmasaydık" hayıflanmalarını da beraberinde getirecek. Hayıflanmaları erteletmeyin, uzatmayın, kazanın; geçmişte olduğu gibi. Sorununuz psikolojik. Buna inanın!
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Burak Yılmaz forma giymek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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