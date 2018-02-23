Burak Yılmaz forma giymek istiyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    forma giymek istiyor

    Burak Yılmaz forma giymek istiyor

    Forvet , takımla antrenmanlara çıkamasa da özel olarak yaptığı çalışmalarla, maçında forma giymek için yoğun çaba sarf ediyor

    Gün boyu yapılan antrenman ve denemelerin ardından akşam saatlerinde hastaneye giderek MR çekilen ve sakatlığıyla ilgili değerlendirmeler yapılan golcü oyuncunun, teknik direktör ile görüşerek maçında oynama isteğini dile getirdiği ifade edildi. Bu arada 32 yaşındaki forvetin dün yapılan kontrollerinde de oynamasına engel bir durumun bulunmadığı ancak maç saatine kadar ağrılarının devam etmesi durumunda riske edilmeme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

    HAKEME iTiRAZ ETMEYiN, İŞİNİZE BAKIN
    Rıza Çalımbay, futbolcularına hakemle ve oyun şekli ile ilgili de uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın, "Sizden sadece golü düşünmenizi istiyorum. Rakibinizle hiçbir şekilde diyaloğa girmeyin ve hakeme itiraz etmeyin. Takım olarak hareket edin ve topu kaptırmamaya çalışın. Kaptırdığınızda ise hemen telafi etmek için mücadele verin. Pas atarken arkadaşınızı görün" dediği dile getirildi.

    Mini Yorum / Olcay ÇAKIR: Sorun psikolojik
    'un geçmiş dönemlerde de yaşadığı benzer krizlerde "kazanamayarak" psikolojik bir çöküş yaşadığına şahit olmuştuk. Alınacak üç puanın moralleri yükselttiği gibi alışkanlıkları da negatifden pozitife çevireceği aşikar durumdur. Bu hafta alınacak bir galibiyet "ah geçen haftalarda şu puanları kaçırmasaydık" hayıflanmalarını da beraberinde getirecek. Hayıflanmaları erteletmeyin, uzatmayın, kazanın; geçmişte olduğu gibi. Sorununuz psikolojik. Buna inanın!
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz forma giymek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN