Zokora’dan anlamlı mesaj – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Zokora’dan anlamlı mesaj

    Zokora’dan anlamlı mesaj
    'un eski yıldızı , Twitter hesabından maçında bayılan Galatasaraylı Bafetimbi 'e geçmiş olsun dileklerini sundu. Mesajında dikkat çeken bir de bölüm vardı. Zokora paylaştığı fotoğrafın altına "Gomis, sana sağlıklı bir hayat diliyorum. Ligde ve gol krallığında da şans seninle birlikte olsun. Ancak gerçek kral " notunu düştü.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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