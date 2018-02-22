Yönetim toplandı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yönetim toplandı

    Yönetim toplandı
    Trabzonspor Yönetim Kurulu, 'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Muharrem Usta ve 'daki yöneticiler de telekonferans yöntemiyle görüşlerini bildirdi. Aralık ayındaki olağan kongreye kadar takımı düzeltmek için atılması gereken tüm adımlar masaya yatırıldı. Artan taraftar tepkilerinden, takımın durumu, mali konulardan, kulübün geleceğine kadar birçok konu görüşüldü.

    ALINAN KARARLAR
    * Yöneticiler takımı bu süreçte yalnız bırakmayacak.
    * Alanya maçı için futbolculara moral destek sağlanacak.
    * Oyuncu ve personel ödemeleri kısa süre içinde yapılacak.
    * Teknik direktör 'a tam destek verilecek.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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