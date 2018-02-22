Yazıcı’ya tam destek – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yazıcı’ya tam destek

    Yazıcı’ya tam destek
    Son haftalarda düşüş yaşayan 'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı'ya kaptan ve takım arkadaşları destek verdi. B'un 21 yaşındaki yıldızla yakından ilgilendiği "Senin kaliteni herkes biliyor. Merak etme kısa sürede toparlayacağına inanıyoruz. Daha sezonun bitmesine çok var. Bizim de bu dönemde sana çok ihtiyacımız var" diyerek ona moral aşıladıkları öğrenildi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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