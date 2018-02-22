Trabzon'un yıldızına Ada'dan kanca
Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kucka gibi yıldız isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
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