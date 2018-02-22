Trabzon'un yıldızına Ada'dan kanca – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Trabzon'un yıldızına Ada'dan kanca

    Trabzon'un yıldızına Ada'dan kanca

    Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kucka gibi yıldız isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:28
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