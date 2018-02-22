Trabzon dostluğu – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Trabzon dostluğu

    Trabzon dostluğu
    'da kamp yapan Makedonya 4. Lig ekibi Yukarı Banisa ile İstanbul 1. Amatör ekibi İstanbul Trabzonspor, Halkalı'da dostluk maçı yaptı. Bordo-mavili renklere gönül verenlerin bir araya geldiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Maç 30'ar dakikadan 2 devre oynandı. Son düdük Trabzon'un plakası olan 61'de çaldı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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