Okay: Yeniden tırmanacağız – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Okay: Yeniden tırmanacağız

    Okay: Yeniden tırmanacağız
    'in en fazla ikili mücadele kazanan ismi olan Okay Yokuşlu, tutuk bir dönemden geçtiklerini ancak bunu aşacaklarını söyledi. Başarılı isim "İlk devrenin sonunda galibiyet serisi yakalamıştık. 2. yarıda henüz kazanamadık ancak bunun geçici olduğunu biliyoruz. Bir maç kazandıktan sonra gerisi gelecek" dedi. Yönetim, teknik heyet ve taraftarlar birlikte 'u hak ettiği yere taşıyacaklarını kaydetti.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay: Yeniden tırmanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN