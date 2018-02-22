N’Doye 33. yaşında – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    N’Doye 33. yaşında

    N’Doye 33. yaşında
    BORDO-mavili ekipte dünkü idmanda 'nin 33. doğum günü kutlandı. Sahaya getirilen pastayı yiyen futbolcular, takım arkadaşlarına yeni yaşında başarı diledi. N'Doye de bu jeste teşekkür etti.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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