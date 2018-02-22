En uzun 2. seriye sahip – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    En uzun 2. seriye sahip

    En uzun 2. seriye sahip
    Son dönemde istediği skorları elde edemeyen buna rağmen ligde deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu 7 maçtır dış sahada boynu bükülmeyen F.Bahçe'den sonra en iyi 2. seri.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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